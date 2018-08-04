Илья Геркус - о матче "Локомотив" - "Спартак": "Боевая ничья с очень серьезным соперником"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил болельщиков железнодорожников за поддержку в матче 2-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).

- Боевая ничья с очень серьезным соперником. Радует, что команда прибавляет по ходу игры второй матч подряд. Обидно, что не удалось порадовать наших невероятных болельщиков забитыми мячами, но, уверен, все еще впереди. Спасибо за поддержку и ждем снова! Только "Локо"! - написал Геркус в Твиттере.