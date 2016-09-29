Илья Геркус: "Новое руководство "Локомотива" ничего не боится и готов к диалогу с болельщиками"

Президент "Локомотива" Илья Геркус перед встречей с болельщиками подчеркнул, что новое руководство клуба готово к диалогу. По словам Геркуса, задача "Локомотива" – стать в будущем привлекательнее для болельщиков, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Болельщики "Локомотива" сейчас плохо ходят на стадион. Что это: обида, экономический кризис?

– Это значит, что клуб недостаточно хорошо работает в плане их привлечения. Наша задача – стать в будущем привлекательнее.

– Какие задачи вы ставите в плане заполняемости трибун?

– Конечно, заполнить трибуны на интересные матчи проще, но мы хотим, чтобы арена заполнялась независимо от статуса игр. Нам это по силам.

– У фанатов остался осадок от взаимоотношений с прежним руководством. Не боитесь, что он перейдет на вас?

– Мы ничего не боимся и готовы к диалогу. Мы искренни в своих намерениях создать домашнюю атмосферу вокруг клуба и быть всегда в диалоге с фанатами.