Илья Геркус: "Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.

– Футбол находится в переходном периоде, футбол пока не перешел на коммерческие рельсы. Не потому что мы изначально плохие, просто так заведено. Медиарынка, в который можно было бы встроиться, его тоже не было. А спорт – индустрия сильно зависимая от телерынка. Мы одни из пионеров развития платного телевидения в стране. Наш канал был самым доходным из платных в России. Остальные-то каналы бесплатные. То есть не телевидение тащит нас за собой, как в той же Великобритании, а наоборот. У нас нет такого донора как Sky. У нас донор – государство, и ничего стыдного здесь нет, сказал Геркус на презентации исследования экономики российского футбола компанией PwC. (Александр Рогулев)