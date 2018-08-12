17:36 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Не сомневаюсь, что черная полоса "Локомотива" скоро закончится"


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после поражения в третьем туре российской премьер-лиги от "Оренбурга" (0:1) выразил надежду, что черная полоса его команды скоро закончится.

Железнодорожники не смогли отличиться в пятом матче подряд - в четырех играх чемпионата и в игре на Суперкубок. 

- Всегда обидно пропускать на последних минутах, - написал Геркус в Твиттере. - Тем более обидно, не реализовав до этого свои моменты. Будем считать, что это черная полоса, которая скоро закончится. Не сомневаюсь.

Смолов в дебютном матче за "Локо" не забил, но попал в штангу

"Локо", что с тобой? Не помогает даже Смолов

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/ilgerkus/status/1028642693696696320

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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