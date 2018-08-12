Илья Геркус: "Не сомневаюсь, что черная полоса "Локомотива" скоро закончится"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после поражения в третьем туре российской премьер-лиги от "Оренбурга" (0:1) выразил надежду, что черная полоса его команды скоро закончится.

Железнодорожники не смогли отличиться в пятом матче подряд - в четырех играх чемпионата и в игре на Суперкубок.

- Всегда обидно пропускать на последних минутах, - написал Геркус в Твиттере. - Тем более обидно, не реализовав до этого свои моменты. Будем считать, что это черная полоса, которая скоро закончится. Не сомневаюсь.

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