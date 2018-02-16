Илья Геркус: "Не хотел бы обижать других, но Фернандеш выделяется в чемпионате России по мастерству"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Ниццей" (3:2) рассказал о том, что у полузащитника Мануэла Фернандеша был вариант с переходом в "Интер". По его словам, к португальцу проявляют интерес и другие клубы.

– Насколько сильно "Интер" хотел купить зимой Фернандеша?

– Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно. Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с "Локомотивом" для Мануэла очень важно. Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит. Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто.

– Предложений много?

– Не хотел бы комментировать. Конечно, он сейчас в фокусе внимания, показывает фантастический футбол. Интерес, безусловно, есть. Но главное, что у самого Мануэла есть интерес к нашему клубу.

– Видите в чемпионате России игрока сильнее, чем он?

– Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам. (Сергей ЕГОРОВ)