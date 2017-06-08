10:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Название стадиона "Локомотива" может измениться в предстоящем сезоне"

5

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что упоминание одного из брендов РЖД может появиться в названии стадиона "Локомотив" в Черкизове. Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 28 800 зрителей.

– Началась ли на стадионе реконструкция?

– "Реконструкция" – громкое слово. Мы меняем сиденья для создания другой атмосферы. На нижнем ярусе будут зеленые кресла, на верхнем – красные. Также поменяем экраны и изменим облик арены снаружи, стадион будет уютным и красивым. Нужно, чтобы на стадионе были вещи, которые бы цепляли, которые нельзя заменить ничем другим. Чтобы человек после его посещения говорил друзьям: "Я там был, там очень круто".

Первая точка "вау", которая появилась на территории стадиона – это паровоз на площади. Но подобных вещей должно быть больше. Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать – начиная от станции метро, заканчивая сиденьями на стадионе. Им должно быть интересно от первой до последней минуты пребывания на матче!

Станции и метро, и МЦК мы планируем оформить в наших цветах. Начнем со станции МЦК – у нас есть большие планы по ее брендированию.

– Будет ли на стадионе система обогрева сидений?

– Мы над этим думаем, разрабатываем идею. Посчитаем разные варианты. Пока это очень тяжело, но какие-то частичные решения, скорее всего, сможем сделать в первое время. Просто греть целый стадион с нашим расстоянием между крышей и трибуной, я думаю, невозможно. Либо это стоит безумных денег. Поэтому мы будем делать обогрев в каких-то локальных точках – например, в подтрибунке. Пока крыша – это все удобства, плюс мы затянули периметр, чтобы не было сквозняка.

– Возможна ли сейчас продажа названия стадиона?

– Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД.

– "Сапсан Арена"?

– Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" и молодежный состав...

– Что может быть круче "Сапсана"?

– "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты.

– Может ли название стадиона измениться уже в предстоящем сезоне?

– Да, такое может произойти.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4321708

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

top220

Дарю название : "Арена Проводниц"

12:10

баламошка

zenit08 Ахмат?))///////////////Бугага))

11:06

zenit08

Ахмат?))

11:00

shpasic

Палыч-Арена.

10:57

баламошка

Геркус назовёт стадион "Зенит-Арена".

10:56