Илья Геркус: "Название стадиона "Локомотива" может измениться в предстоящем сезоне"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что упоминание одного из брендов РЖД может появиться в названии стадиона "Локомотив" в Черкизове. Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 28 800 зрителей.

– Началась ли на стадионе реконструкция?

– "Реконструкция" – громкое слово. Мы меняем сиденья для создания другой атмосферы. На нижнем ярусе будут зеленые кресла, на верхнем – красные. Также поменяем экраны и изменим облик арены снаружи, стадион будет уютным и красивым. Нужно, чтобы на стадионе были вещи, которые бы цепляли, которые нельзя заменить ничем другим. Чтобы человек после его посещения говорил друзьям: "Я там был, там очень круто".

Первая точка "вау", которая появилась на территории стадиона – это паровоз на площади. Но подобных вещей должно быть больше. Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать – начиная от станции метро, заканчивая сиденьями на стадионе. Им должно быть интересно от первой до последней минуты пребывания на матче!

Станции и метро, и МЦК мы планируем оформить в наших цветах. Начнем со станции МЦК – у нас есть большие планы по ее брендированию.

– Будет ли на стадионе система обогрева сидений?

– Мы над этим думаем, разрабатываем идею. Посчитаем разные варианты. Пока это очень тяжело, но какие-то частичные решения, скорее всего, сможем сделать в первое время. Просто греть целый стадион с нашим расстоянием между крышей и трибуной, я думаю, невозможно. Либо это стоит безумных денег. Поэтому мы будем делать обогрев в каких-то локальных точках – например, в подтрибунке. Пока крыша – это все удобства, плюс мы затянули периметр, чтобы не было сквозняка.

– Возможна ли сейчас продажа названия стадиона?

– Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД.

– "Сапсан Арена"?

– Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" и молодежный состав...

– Что может быть круче "Сапсана"?

– "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты.

– Может ли название стадиона измениться уже в предстоящем сезоне?

– Да, такое может произойти.