Илья Геркус: "Насколько я знаю, Янбаев в январе подписал контракт с "Краснодаром"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию "СЭ" о том, что защитник Ренат Янбаев может перейти в "Краснодар". Ранее 33-летний футболист покинул железнодорожников на правах свободного агента.

– Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром", – цитирует ТАСС Геркуса. – Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ей воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия.

Отметим, что Янбаев пришел в "Локомотив" в 2007 году и за десять сезонов провел в составе клуба 237 матчей, забил 2 мяча и отдал 17 голевых передач. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба. Также на его счету 13 игр за сборную России. В составе "Локо" Янбаев дважды выигрывал Кубок страны и становился бронзовым призером чемпионата России.