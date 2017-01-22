20:58 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Нам бы хотелось, чтобы Штоффельсхаус помог вывести академию "Локомотива" на уровень "Шальке"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в эфире трансляции матча железнодорожников с софийским ЦСКА (1:2) заявил, что новый спортивный директор команды Эрик Штоффельсхаус должен помочь вывести клубную академию на уровень бывшего места работы специалиста – академии "Шальке". Напомним, что немец занял пост Игоря Корнеева, контракт с которым был расторгнут в конце 2016 года.

– Он работал в "Шальке", там очень хорошо развил клубную академию, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Нам хотелось бы, чтобы нашу академию мы выводили на уровень "Шальке". Им удается выпускать игроков мирового уровня и продавать их за большие деньги. Таким образом, его опыт очень интересен и нами востребован, это одна из причин его присоединения к нашей команде.

Мы усердно работаем, чтобы приобрести некоторых футболистов на конкретные позиции. Думаю, что с Эриком станет легче и вскоре мы увидим новых игроков. Время у нас есть, трансферное окно еще даже не открыто.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962352

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vedi

Вам бы основную команду с надцатых мест поднять , а вы о космических кораблях бороздящих вселенную ....

23:07 22 января

thunderclap

Штоффельхаус вам поможет? Уже анекдот года.

21:54 22 января

баламошка

Для этого надо научиться сосать десятки миллионов евро из Газпрома, как это делает Шальке.

21:44 22 января

regjy

а потом он скажет:"Ну не шмогла я! не шмогла!"

21:22 22 января

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