Илья Геркус: "Нам бы хотелось, чтобы Штоффельсхаус помог вывести академию "Локомотива" на уровень "Шальке"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в эфире трансляции матча железнодорожников с софийским ЦСКА (1:2) заявил, что новый спортивный директор команды Эрик Штоффельсхаус должен помочь вывести клубную академию на уровень бывшего места работы специалиста – академии "Шальке". Напомним, что немец занял пост Игоря Корнеева, контракт с которым был расторгнут в конце 2016 года.

– Он работал в "Шальке", там очень хорошо развил клубную академию, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Нам хотелось бы, чтобы нашу академию мы выводили на уровень "Шальке". Им удается выпускать игроков мирового уровня и продавать их за большие деньги. Таким образом, его опыт очень интересен и нами востребован, это одна из причин его присоединения к нашей команде.

Мы усердно работаем, чтобы приобрести некоторых футболистов на конкретные позиции. Думаю, что с Эриком станет легче и вскоре мы увидим новых игроков. Время у нас есть, трансферное окно еще даже не открыто.