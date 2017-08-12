Илья Геркус: "Наладим систематическое взаимодействие между "Казанкой" и "Локомотивом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус остался доволен победой "Казанки" над "Коломной" в первом домашнем матче сезона (1:0). Также он отметил, что будет налажено взаимодействие между основной командой и фарм-клубом, выступающим в ПФЛ.

– Ребята создали множество моментов, но гол забили всего один, - цитирует пресс-служба клуба Геркуса. - Мне кажется, это из-за некоторого волнения. Первый домашний матч на новом поле "Сапсан Арены", ощущение торжественного момента... В целом мы увидели интересный футбол. И – много талантливой молодежи! Посмотрите, они играют в атакующей манере, импровизируют! Надеемся, для болельщиков станет доброй традицией посещение матчей "Казанки" в Черкизове.

И, конечно, надо сказать о перспективах ребят. Мы наладим систематическое взаимодействие между "Казанкой" и основной командой. Эта работа только началась, и очевидно, что обмен игроками между командами принесёт большую пользу.