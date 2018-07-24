Илья Геркус: "Надеюсь, Крыховяк еще забьет на стадионе "Спартака"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что новичок команды Гжегож Крыховяк способен помочь железнодорожникам и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Он также выразил надежду, что 28-летний поляк еще забьет на стадионе "Спартака".

- На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене". Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов! - написал Геркус в Инстаграме.

Напомним, Крыховяк сегодня стал игроком "Локомотива", заключив с железнодорожниками арендное соглашение на один год.

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