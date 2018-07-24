Илья Геркус: "Надеюсь, Крыховяк еще забьет на стадионе "Спартака"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что новичок команды Гжегож Крыховяк способен помочь железнодорожникам и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Он также выразил надежду, что 28-летний поляк еще забьет на стадионе "Спартака".
- На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене". Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов! - написал Геркус в Инстаграме.
Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6-го мая - на следующий день после чемпионского матча с "Зенитом"😊 По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды💪🏼 Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом @estoffelshaus - эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк 🇵🇱 - это серьезный результат подобной работы👍🏼 Большой футболист из большого клуба. Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы! 🏆🏆 На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене"😊). Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов! Успешная сделка с таким клубом, как ПСЖ, доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся!💪🏼👍🏼😉🚂🚂🚂 #локомотив #локомотивчемпион #локочемпион #этонашечеркизово #ильягеркус
Напомним, Крыховяк сегодня стал игроком "Локомотива", заключив с железнодорожниками арендное соглашение на один год.
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