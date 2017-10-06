Илья Геркус: "На "РЖД Арене" будет установлена система ВАР"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что на "РЖД Арене" будет установлена система ВАР (видеоарбитра). Он добавил, что данное решение было единогласно принято на заседании совета дикторов железнодорожников.

Напомним, ранее правление РФПЛ единогласно одобрило реализацию системы ВАР.

– Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на "РЖД Арене", – приводит ТАСС слова Геркуса. - Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал "СЭ", что установка системы ВАР стоит 200 тысяч евро.

Как долго "за-ВАР-ивать" ВАР? Когда в России введут видеоповторы // Как в России внедрить ВАР. Предложение от "СЭ"