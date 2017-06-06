Илья Геркус: "Мы верим в большое будущее Миранчука"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рад, что клуб продлил контракт со своим воспитанником полузащитником Алексеем Миранчуком. Напомним, что соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.

– Воспитанник нашего клуба, игрок сборной связал свое будущее с "Локо", – цитирует сайт "Локомотива" Геркуса. – Мы верим в большое будущее Алексея и желаем ему всяческих успехов. Хотел бы отметить позицию представителей футболиста, которые в качестве главного приоритета определили профессиональный рост Алексея, его преданность клубу.

В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача.