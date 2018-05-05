Илья Геркус: "Мы - чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Сегодня "Локо" обыграл "Зенит" (1:0) в 29-м туре чемпионата России

- Сложно сейчас что-либо говорить... Мы - чемпионы! - написал Геркус в Инстаграме. - Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств!!! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! "Локомотив" – чемпион!

Турнирная таблица чемпионата России по футболу