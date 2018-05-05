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Илья Геркус: "Мы - чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Сегодня "Локо" обыграл "Зенит"  (1:0) в 29-м туре чемпионата России

 - Сложно сейчас что-либо говорить... Мы - чемпионы! - написал Геркус в Инстаграме. - Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств!!! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! "Локомотив" – чемпион!

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

 

Сложно сейчас что-либо говорить... Мы - чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств!!! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! Локомотив - чемпион!🚂🔝🙏🏅 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локочемпион #напутикглавному

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 5 Май 2018 в 10:09 PDT

 

 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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DMITRY123456

Кому вы интересны с вашим чемпионством....

21:15

Непорочный как ТИ

пипкус админресурсник покруче фурсенки оказался, надо возвращать ф питер такого ценного кадра

21:09

Lars Berger

Это - астронавт Палыч. Оказался на своей планете. И главное - не мешать ему.

21:09

wilde

Тете Оле - привет!!)))

21:00

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