23:59 9 августа | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 5-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) сказал, что выход молодых игроков помог команде переломить игру. Он отметил действия нападающего Аршака Коряна, который дебютировал в составе железнодорожников.

Усилия всей команды и выход молодых игроков помогли переломить неудачно складывающуюся для нас игру, - цитирует ТАСС Геркуса. - Хотел бы отметить их самоотверженность и голевой пас проводящего свой дебютный матч Аршака Коряна.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //
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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4473380

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КОММЕНТАРИИ (1)
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baden-baden

Судейка вам помогла, которая придумала первую ЖК, а не молодые игроки.

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