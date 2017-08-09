Илья Геркус: "Молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 5-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) сказал, что выход молодых игроков помог команде переломить игру. Он отметил действия нападающего Аршака Коряна, который дебютировал в составе железнодорожников.

- Усилия всей команды и выход молодых игроков помогли переломить неудачно складывающуюся для нас игру, - цитирует ТАСС Геркуса. - Хотел бы отметить их самоотверженность и голевой пас проводящего свой дебютный матч Аршака Коряна.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

За что удален игрок "Рубина" Жонатас