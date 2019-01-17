00:00 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Между мной и Семиным была напряженность, но она не мешала нам взаимодействовать"

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Бывший президент и генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус - об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

– Вы чувствовали уважение к себе со стороны Семина?

– Он корректно себя ведет. Здоровается, спрашивает, как дела. Между нами была напряженность, связанная с его высказываниями, с моими. Но она не мешала нам взаимодействовать на рабочем уровне. Он говорил, какие ему игроки нужны, какая гостиница перед матчем. И это все делалось. Все делалось для результата. Мы друг другу не вредили. Не было никаких подстав, подножек. (Отдел футбола)

Полностью интервью Ильи Геркуса - здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1501194/

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