Илья Геркус: "Маргасов согласовал контракт с "Локомотивом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус надеется, что клуб в ближайшее время подпишет нового нападающего. Также он подчеркнул, что защитник "Крыльев Советов" Тимофей Маргасов согласовал условия договора с железнодорожниками.

Ранее "СЭ" сообщал, что 24-летний игрок присоединился к красно-зеленым на сборе в Испании, который проходит в городе Марбелья.

- Есть несколько вариантов с нападающими. Надеемся, один из вариантов будет реализован, - приводит пресс-служба красно-зеленых слова Геркуса. - Маргасов? Он приехал в расположение команды и согласовал контракт. В ближайшее время будет информация.