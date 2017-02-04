21:21 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Маргасов согласовал контракт с "Локомотивом"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус надеется, что клуб в ближайшее время подпишет нового нападающего. Также он подчеркнул, что защитник "Крыльев Советов" Тимофей Маргасов согласовал условия договора с железнодорожниками.

Ранее "СЭ" сообщал, что 24-летний игрок присоединился к красно-зеленым на сборе в Испании, который проходит в городе Марбелья.

- Есть несколько вариантов с нападающими. Надеемся, один из вариантов будет реализован, - приводит пресс-служба красно-зеленых слова Геркуса. - Маргасов? Он приехал в расположение команды и согласовал контракт. В ближайшее время будет информация.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14688

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