Илья Геркус: "Лучшими были наши болельщики"

Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг #напутикглавному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #напутикглавному

