Илья Геркус: "Лучшими были наши болельщики"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду. Руководитель клуба отметил, что для завоевания золотых медалей премьер-лиги железнодорожникам осталось сделать последний шаг.
"Лучшими сегодня были наши болельщики, - написал в Инстаграме Геркус. - Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг на пути к главному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его!"
Напомним, для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг #напутикглавному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #напутикглавному
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баламошка
Геркус - петух! Лучший - Повар и Митяй! И ещё форева Цыска форева) Чё-то давно не видел парня, лишь бы его поганые бомжи не убили.
22:24
Курт Лямке
Согласен, лучший - Геркус! :)))))))
22:14
д-р Хряк
Лучшим был Геркус )
22:09
redgy
Спасибо вам за перенос матча с амкаром!
21:57