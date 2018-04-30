Илья Геркус: "Лучшими были наши болельщики"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду. Руководитель клуба отметил, что для завоевания золотых медалей премьер-лиги железнодорожникам осталось сделать последний шаг.

"Лучшими сегодня были наши болельщики, - написал в Инстаграме Геркус. - Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг на пути к главному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его!"

Напомним, для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

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