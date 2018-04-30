21:46 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Лучшими были наши болельщики"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду. Руководитель клуба отметил, что для завоевания золотых медалей премьер-лиги железнодорожникам осталось сделать последний шаг.

"Лучшими сегодня были наши болельщики, - написал в Инстаграме Геркус. - Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг на пути к главному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его!"

Напомним, для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

 

Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг #напутикглавному - он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #напутикглавному

A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Apr 30, 2018 at 11:31am PDT

"Локо" - чемпион? Смолов - против! // Расклады на финиш РФПЛ // 
Судья сохранил интригу в чемпионате 

Краснодар - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Геркус - петух! Лучший - Повар и Митяй! И ещё форева Цыска форева) Чё-то давно не видел парня, лишь бы его поганые бомжи не убили.

22:24

Курт Лямке

Согласен, лучший - Геркус! :)))))))

22:14

д-р Хряк

Лучшим был Геркус )

22:09

redgy

Спасибо вам за перенос матча с амкаром!

21:57

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