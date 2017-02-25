Илья Геркус: "Лоськов может провести за "Локомотив" несколько матчей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что Дмитрий Лоськов может провести несколько матчей в составе команды в чемпионате России. Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока.

– Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов, – цитирует ТАСС Геркуса. – Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера. Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики. Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял.