12:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Лоськов может провести за "Локомотив" несколько матчей"

0
0
0
0

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что Дмитрий Лоськов может провести несколько матчей в составе команды в чемпионате России. Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока.

– Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов, – цитирует ТАСС Геркуса. – Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера. Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики. Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4050475

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ