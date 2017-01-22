20:09 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" заинтересован в том, чтобы получить от Диарра деньги и купить на них игроков"

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В ситуации с долгом Лассаны Диарра "Локомотиву" в ближайшее время должны произойти положительные изменения. Об этом в эфире трансляции матча железнодорожников с софийским ЦСКА заявил президент российского клуба Илья Геркус. Напомним, что француз по решению ФИФА обязан выплатить бывшей команде 10,5 миллиона евро за незаконное расторжение контракта в одностороннем порядке.

– Проходит информация, что Диарра выиграл какое-то дело у Международной федерации футбола (ФИФА), я ее с любопытством читаю, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Говорят, что каким-то образом это приближает к решению нашего с ним спора, но пока результата нет. Думаю, в этом направлении будет прогресс в ближайшее время. Мы не сидим сложа руки, заинтересованы получить наши деньги и купить на них игроков.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962302

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