Илья Геркус: "Локомотив" заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил в интервью "СЭ", что клуб заинтересован в продлении контракта с форварда Джефферсоном Фарфаном. Голландский легионер выступал, в частности, в ПСВ, "Шальке-04", а в 2016 году перешел в московский клуб. В чемпионате России в этом сезоне он провел 15 матчей и забил восемь голов.

– Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном?

– Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Посмотрите на 40-летнего Буффона, раньше такое представить было сложно. Играть после 30 – тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать. Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса