Илья Геркус: "Локомотив" выиграл Кубок и стал лидером чемпионата, но это только начало пути"

Президент "Локомотива" Илья Геркус обратился к болельщикам клуба и поздравил их с Новым годом на клубном YouTube-канале.
"Минувший год принес нам много радости, подарил нам гордость за любимый клуб, надежду. Мы стали обладателями Кубка России, стали лидерами чемпионата. Наш стадион стал уютнее и собирает все больше болельщиков. Но это только начало пути. У нас с вами впереди еще много общих целей. Пусть сбываются мечты!" - сказал Геркус.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=8PM1cbe24kI&feature=youtu.be
Fenixx
Локо давай уделай всех.Верим в тебя твои болельщики стань чемпионом с 2006 года и попади в лигу чемпионов в групповой этап с 2003.Заждались мы.Не подведи!
19:51
SirRedDevil
Да, больно будет Илюше падать...
17:03
Serenky25
Локо вылетел из кубка, старый Фарфан еле дышит, Спартак набрал ход! И это только начало конца.
16:24