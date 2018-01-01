15:52 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" выиграл Кубок и стал лидером чемпионата, но это только начало пути"

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Президент "Локомотива"  Илья Геркус обратился к болельщикам клуба и поздравил их с Новым годом на клубном YouTube-канале.

"Минувший год принес нам много радости, подарил нам гордость за любимый клуб, надежду. Мы стали обладателями Кубка России, стали лидерами чемпионата. Наш стадион стал уютнее и собирает все больше болельщиков. Но это только начало пути. У нас с вами впереди еще много общих целей. Пусть сбываются мечты!" - сказал Геркус.

Опрос

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=8PM1cbe24kI&feature=youtu.be

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Fenixx

Локо давай уделай всех.Верим в тебя твои болельщики стань чемпионом с 2006 года и попади в лигу чемпионов в групповой этап с 2003.Заждались мы.Не подведи!

19:51

SirRedDevil

Да, больно будет Илюше падать...

17:03

Serenky25

Локо вылетел из кубка, старый Фарфан еле дышит, Спартак набрал ход! И это только начало конца.

16:24