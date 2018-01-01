Илья Геркус: "Локомотив" выиграл Кубок и стал лидером чемпионата, но это только начало пути"

Президент "Локомотива" Илья Геркус обратился к болельщикам клуба и поздравил их с Новым годом на клубном YouTube-канале.

"Минувший год принес нам много радости, подарил нам гордость за любимый клуб, надежду. Мы стали обладателями Кубка России, стали лидерами чемпионата. Наш стадион стал уютнее и собирает все больше болельщиков. Но это только начало пути. У нас с вами впереди еще много общих целей. Пусть сбываются мечты!" - сказал Геркус.