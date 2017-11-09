Илья Геркус: "Локомотив" - сплоченный коллектив, который никого не боится"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что его радуют результаты команды в первом круге чемпионата России. Он также добавил, что железнодорожникам не стоит предаваться эйфории, ведь вся борьба за медали и еврокубковые места впереди.

- Первая часть чемпионата получилась насыщенной и интересной. Обозначены интриги – и среди лидеров, и в нижней части турнирной таблицы, – приводит официальный сайт РФПЛ слова Геркуса. - В чемпионате появились новые яркие игроки. И уже постепенно приходит предвкушение ЧМ-2018. Это захватывает зрителя и привлекает новую аудиторию на стадионы.

Результаты нашей команды радуют, лидерство будоражит. Это не просто убедительные победы, но и атакующий футбол, красивые голы. Наши болельщики в отличном настроении, на "РЖД Арене" растет посещаемость. Сегодня "Локомотив" – сплоченный коллектив, который в каждом матче стремится к победе и никого не боится. И ощутимое преимущество в играх с прямыми конкурентами тому подтверждение.

Все – молодцы. Но мы не должны предаваться эйфории. Все понимают, что вся борьба, решающие схватки за медали и еврокубковые места, – впереди. У нас сильные достойные конкуренты, которые по ходу чемпионата будут только усиливать свою игру.

После 16 туров "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым "Зенит" на три очка.