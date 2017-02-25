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Илья Геркус: "Локомотив" согласовал с "Рубином" трансфер Миранчука, но агенты не договорились"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб в зимнее трансферное окно согласовал с "Рубином" трансфер полузащитника Алексея Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанской командой. Ранее стало известно, что 21-летний хавбек проведет вторую часть сезона в московском коллективе.

– Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с "Рубином", а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты, – цитирует ТАСС Геркуса. – У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4050487

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