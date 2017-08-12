Илья Геркус: "Локомотив" рассматривал Дзюбу, но не сложилось"

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду на то, что команде удастся подписать нового нападающего. Геркус подчеркнул, что в сферу интересов железнодорожников входил форвард "Зенита" Артем Дзюба.

– Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось, – цитирует ТАСС Геркуса. – Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон – обоих клубов и игрока.

Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть. В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой.