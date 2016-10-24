Илья Геркус: "Локомотив" постарается достичь посещаемости в 20 тысяч зрителей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" подчеркнул, что цель клуба - достичь посещаемости в 20 тысяч зрителей. По словам Геркуса, у клуба впереди много работы в этом направлении.
– На дерби пришли 17 с небольшим тысяч зрителей. Довольны посещаемостью?
- Конечно. Ждали больше поклонников ЦСКА, но их можно понять – недавно был матч с "Монако", предстоит дерби со"Спартаком". Армейцы выбрали не всю квоту, а около половины. Спасибо болельщикам. Мы рады всем.
– К какой цифре посещаемости клуб стремится?
– К максимальной.
– Не так давно г-н Савин, директор по стратегии и развитию РФПЛ, заявил, что в течение пяти лет средняя посещаемость в лиге должна перевалить за отметку в 20 тысяч зрителей. Как вам такой подход?
- Могу говорить за "Локомотив". Мы готовы принять вызов и постараемся сделать все, чтобы достичь цифры в 20 тысяч. Другое дело, что мне после двух месяцев работы в клубе тяжело анализировать тенденции. Следим за посещаемостью, делаем выводы. Но это довольно инерционный процесс. Приобретать зрителя тяжело, легко терять. У нас впереди очень много работы. (Сергей ЕГОРОВ)
Gnomik178
Платинум, ты дурачок? У Локомотива нет игры! Тем более с Сёминым. Я на такое и бесплатно не пойду
22:16
Platinum1991
Чтобы "ДОСТИЧЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ В 20 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ" надо Локомотиву показывать игру! Игра вроде бы есть, а результата нет. Особняком стоит игра с ЦСКА! Одна ошибка Василия Березуцкого и Локомотив забивает! А другие команды НЕ ОШИБАЛИСЬ и Локомотив играл вничью или проигрывал! Локомотиву надо выстраивать игру в атаке и тогда будут голы! А когда будут голы, тогда и зритель КОСЯКОМ повалит на игры Локомотива! Локомотив 7 мячей забил в 11 матчах! Даже одного ГОЛА за игру НЕ НАБЕРЁТСЯ! Откуда тогда зрителю взяться на такую голевую ЗАСУХУ Локомотива! Зрителю не интересно на СУХАРИ Локомотива ходить! Ему голы подавай, да ПОБОЛЬШЕ! Вот отсюда и надо исходить, да укреплять состав! Есть забивные игроки и Локомотиву надо их приглашать! Да и тренировочный процесс надо улучшать с акцентом на АТАКУ, при этом, не забывая о защите и не в ущерб ей! Пусть матч с ЦСКА станет для Локомотива отправной точкой из которой команда РЕЗКО двинет ВПЕРЁД по турнирной таблице! Будем только РАДЫ! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
21:42