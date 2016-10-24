Илья Геркус: "Локомотив" постарается достичь посещаемости в 20 тысяч зрителей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" подчеркнул, что цель клуба - достичь посещаемости в 20 тысяч зрителей. По словам Геркуса, у клуба впереди много работы в этом направлении.

– На дерби пришли 17 с небольшим тысяч зрителей. Довольны посещаемостью?

- Конечно. Ждали больше поклонников ЦСКА, но их можно понять – недавно был матч с "Монако", предстоит дерби со"Спартаком". Армейцы выбрали не всю квоту, а около половины. Спасибо болельщикам. Мы рады всем.

– К какой цифре посещаемости клуб стремится?

– К максимальной.

– Не так давно г-н Савин, директор по стратегии и развитию РФПЛ, заявил, что в течение пяти лет средняя посещаемость в лиге должна перевалить за отметку в 20 тысяч зрителей. Как вам такой подход?

- Могу говорить за "Локомотив". Мы готовы принять вызов и постараемся сделать все, чтобы достичь цифры в 20 тысяч. Другое дело, что мне после двух месяцев работы в клубе тяжело анализировать тенденции. Следим за посещаемостью, делаем выводы. Но это довольно инерционный процесс. Приобретать зрителя тяжело, легко терять. У нас впереди очень много работы. (Сергей ЕГОРОВ)