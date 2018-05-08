Илья Геркус: "Локомотив" получает неплохую прибыль от продажи атрибутики"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, как клуб зарабатывает на продаже сувенирной продукции и атрибутики.

- Какую прибыль сейчас получаете от продажи сувенирной продукции и атрибутики?

- Неплохую. Например, в чемпионский день заработали 3 миллиона рублей. Это более, чем прилично. Для сравнения и понимания: в предыдущие годы таким был размер месячной выручки, да, пожалуй, даже двухмесячной.

- Уже выпущена чемпионская линия?

- Конечно. Стали раскладывать ее на полках магазина сразу после финального свистка встречи с "Зенитом". Готовили все заранее.

- Насколько?

- Начали после поражения "Спартака" от "Урала", - сказал Геркус. (Отдел футбола).

Полное интервью с Ильей Геркусом вы можете прочитать здесь.

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