Илья Геркус: "Локомотив" по зарплатам делит вторые-третьи-четвертые места со "Спартаком"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о том, какое место занимает клуб в чемпионате России по размерам заработной платы игроков.

– Верно ли представление о том, что "Локомотив" – второй после "Зенита" в РПЛ по фонду заработной платы?

– Я не знаю, мне сложно судить. Чужие бюджеты знаю примерно. Вы имеете в виду фонд заработной платы игроков?

– Да.

– Думаю, "Локомотив" делит вторые-третьи-четвертые места со "Спартаком". Думаю, плюс-минус одинаково. Не уверен в этом, мне сложно судить, потому что не знаю их цифру достоверно. Знаю на уровне оценок и слухов. (Отдел футбола)

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