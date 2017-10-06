Илья Геркус: "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после заседания совета директоров отметил, что "Локо" – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров в чемпионате России. Он также добавил, что результаты команды говорят о правильно принятых трансферных решениях.

– Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу, – приводит ТАСС слова Геркуса. – На текущий момент "Локомотив" – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами.

Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых трансферных решениях и грамотной реализации спортивной стратегии. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги.

Напомним, после 12 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.