Илья Геркус: "Локомотив" обыграл "Ахмат" на характере"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0) отметил, что команда заработала три очка на характере. По его словам, победные эмоции помогут железнодорожникам в матче Лиги чемпионов с "Шальке".

"Второй матч подряд добиваемся результата на характере, что не может не радовать! В концовке смогли добиться такой важной для нас победы и, наконец-то, взяли три очка. В том положении, в котором мы оказались, иначе просто нельзя!

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Теперь вновь переключаемся на Лигу чемпионов, где в среду мы должны полным стадионом поддержать нашу команду на матче с "Шальке". Победные эмоции нам в помощь", - написал Геркус в Инстаграме.