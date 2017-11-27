14:55 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" не зря летел в Хабаровск, после победы путь в Москву будет легче"

2

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что условия, при которых проходил матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:1) были на грани экстремальных.

Во время встречи температура воздуха в Хабаровске составляла минут 12 градусов по Цельсию. Ранее железнодорожники просили перенести игру на нейтральное поле, потому что в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов.

– Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче.

СКА-Хабаровск - Локомотив

 

Опрос

Стоит ли проводить футбольные матчи в сильный мороз?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4762094

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ivenhoe

Обратно надо было все-таки на паровозе ехать.

15:26

баламошка

Теперь всю зиму штоле о Хабаровской зиме вспоминать будете? Ну закажите себе ордена и медали тогда, герои.

14:59