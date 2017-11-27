Илья Геркус: "Локомотив" не зря летел в Хабаровск, после победы путь в Москву будет легче"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что условия, при которых проходил матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:1) были на грани экстремальных.

Во время встречи температура воздуха в Хабаровске составляла минут 12 градусов по Цельсию. Ранее железнодорожники просили перенести игру на нейтральное поле, потому что в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов.

– Тяжелая игра, ожидаемая, после длительного перелета, на скользком поле, при низкой температуре с высокой влажностью, против сильного соперника, который хочет и умеет обороняться, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Погода терпимая, но зрителям, игрокам, судьям было холодно, это было видно; условия на грани экстремальных. Мы забили первыми, затем пропустили, но боролись до последних секунд. Не зря летели, путь обратно будет легче.