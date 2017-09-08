Илья Геркус: "Локомотив" не может назвать себя богатым клубом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус высоко оценил работу спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. По словам руководителя, он идеально провел трансферную кампанию, с учетом финансовых возможностей железнодорожников.

– При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом, – приводит пресс-служба клуба слова Геркуса. – Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников Академии.

В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части, в основном, несовпадения. Мы ограничены в поиске; из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям.

Поэтому варианты перебираем скрупулезно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо "Локомотива".

Совет директоров ФК "Локомотив" удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств он идеально отработал трансферную кампанию.