Илья Геркус: "Локомотив" не делал трансферов, потому что клуб пока справляется с задачей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" объяснил, почему его клуб не стал делать приобретений в межсезонье. По мнению Геркуса, клуб справляется с поставленными задачами с имеющимися футболистами.

– Мы считаем, что возвращение после травм двух лучших на своих позициях футболистов это тоже усиление. Даже трех – если считать Гильерме. Решили не делать неосторожных шагов на трансферном рынке. Команда достаточно укомплектована. Трансферы нужны для выполнения какой-то задачи, а мы свою задачу пока решаем. Новичков покупают не для того, чтобы усадить их на лавку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса