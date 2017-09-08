Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:25 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" максимально серьезно относится к соперничеству с "Зенитом"

1

Президент "Локомотива" Илья Геркус рад, что железнодорожники сумели навязать "Зениту" борьбу за чемпионство. При этом руководитель подчеркнул, что клуб максимально серьезно относится к этому соперничеству.

– Здорово, что мы навязали борьбу "Зениту". Но конкурент отличается от нас, да и всех остальных, трансферной активностью, – приводит пресс-служба "Локо" слова Геркуса. – Мы признаем, что "Зенит" очень силен с учетом подбора футболистов. Мы максимально серьезно относимся к этому соперничеству, но не хотим делать громких заявлений.

На данный момент "Зенит" – лидер РФПЛ. Петербуржцы набрали 20 очков за 8 матчей, что на одно больше, чем у "Локомотива", который занимает второе место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16245

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sawrtre

Да уж,прям навязали,прошло 27 туров,отстают на очко.Влажная мечта геркуса

12:33