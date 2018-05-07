Илья Геркус: "Локомотив" хотел пустить всех болельщиков на поле"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". По словам Геркуса, после матча 29-го тура РФПЛ против "Зенита" (1:0), победа в котором принесла "железнодорожникам" золотые медали, клуб хотел пустить всех болельщиков на поле, но сотрудники МВД не позволили этого сделать в целях безопасности.

– Все послематчевые празднования спланировали заранее?

– Было запланировано чуть по-другому, но получилось так, как получилось. Автобус должен был подъехать к паровозу с другой стороны – просто перепутали. Хотели окунуться в гущу людей, но чуть-чуть не разобрались, не сняли оцепление. Получилась немного хаотичная суматоха. Но и так было весело, искренне, атмосферно. На мой взгляд, все прошло просто замечательно.

– Бросилось в глаза то, что болельщики не смогли выбежать на поле из-за рва, который разделяет трибуны и газон. Вы понимаете, зачем этот ров?

– Понимаю. Он был сооружен во время строительства, предназначается для безопасности. Что касается болельщиков на поле, то мы обсуждали этот вопрос с МВД, там были против. И прошлогодний опыт "Спартака" там признали негативным. Мы получили из МВД официальное письмо, в котором нам рекомендовали воздержаться от такой акции. Рекомендация органов правопорядка– это закон. Ну что же… Хотя я бы поспорил на тему безопасности.

– Вы хотели вывести на поле зрителей с Южной трибуны?

– Мы хотели вывести всех зрителей на поле. Убрав заграждения, можно было это сделать. Но в МВД нам сказали, что не гарантируют безопасность. И получилось, как получилось. А получилось неплохо. Даже хорошо.

Илья Геркус - о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской