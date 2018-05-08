Илья Геркус: "Локомотив" хотел бы заполучить Головина, но это нереально"

Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Александра Головина.
- Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в "Краснодар", а его братом Антоном интересуется "Спартак"?
- Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками - и "Спартак", "Зенит", и ЦСКА. Так же, как мониторим рынок и мы сами - не слепые же. Вот Головин - замечательный полузащитник. Хотел бы "Локо" его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет, - сказал Геркус (Отдел футбола).
Полная версия интервью здесь.
Все о чемпионате России по футболу
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Илья Геркус