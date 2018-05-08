18:24 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" хотел бы заполучить Головина, но это нереально"


Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Александра Головина.

- Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в "Краснодар", а его братом Антоном интересуется "Спартак"?

- Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками - и "Спартак", "Зенит", и ЦСКА. Так же, как мониторим рынок и мы сами - не слепые же. Вот Головин - замечательный полузащитник. Хотел бы "Локо" его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет, - сказал Геркус (Отдел футбола).

Полная версия интервью здесь.

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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