Илья Геркус: "Локомотив" хочет получить игрока атаки. Есть просто бомбовые варианты"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме подчеркнул, что клуб не завершил летнюю трансферную компанию и активно работает над усилением атаки.

- Друзья, работа по усилению не закончилась, - написал Геркус. - Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки.



В настоящее время есть очень хорошие и просто бомбовые варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения - все будет!

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что "Андерлехт" принял предложение "Локомотива" по форварду сборной Швеции Исаака Телина.

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