10:54 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" хочет получить игрока атаки. Есть просто бомбовые варианты"


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме подчеркнул, что клуб не завершил летнюю трансферную компанию и активно работает над усилением атаки. 

 
Федор СМОЛОВ.Смолов может оказаться в "Локо"

- Друзья, работа по усилению не закончилась, - написал Геркус. - Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки.

В настоящее время есть очень хорошие и просто бомбовые варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения - все будет!

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что "Андерлехт" принял предложение "Локомотива" по форварду сборной Швеции Исаака Телина.

Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

К комментариям
1
Материалы других СМИ