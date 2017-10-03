Илья Геркус: "Локомотив" делает хорошее предматчевое шоу"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил рост посещаемости на домашних матчах железнодорожников. Руководитель призвал болельщиков приходить на игры, так как клуб будет проводить для них специальные мероприятия перед матчами.

– Одной из задач, которую ставил акционер, было повышение посещаемости. Довольны ли вы результатом?

– Заполняемость трибун улучшается. С другой стороны, могли бы собирать и еще большую аудиторию.

– На какой показатель ориентируетесь?

– На полный стадион.

– Как этого достичь?

– Мы делаем хорошее предматчевое шоу. В Черкизово на каждой игре много активностей, у нас здорово – зовем всех! Перед началом встреч зрителям всегда есть чем заняться, постоянно развлекаем гостей. Планируем удивлять и радовать, не остановимся – вас ждет много сюрпризов. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса