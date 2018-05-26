Илья Геркус: "Локомотив" будет покупать сильных игроков"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о планах комплектования команды в летнее трансферное окно. По его словам, клуб будет покупать футболистов в группу атаки, а также в защиту.

– Мы обязательно будем приобретать сильных игроков. Приняли решение, что в рамках летнего трансферного окна будем усиливать команду точечно. Будем покупать футболистов в группу атаки, а также в защиту. С кем продлим контракты? Рано об этом говорить. Мы еще будем это обсуждать, – приводит слова Геркуса "Спорт FM".