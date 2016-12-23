Илья Геркус: "Локомотив" будет делать все для развития клубной академии"

Президент "Локомотива" Илья Геркус принял участие в новогоднем празднике, организованном для воспитанников клубной академии. Во время торжественной речи он отметил, что "Локомотив-2", который появится в следующем году, поможет выпускникам заиграть на высоком уровне. Напомним, что в 2016 году академия "Локомотива" заняла 25-е место в рейтинг лучших академий Европы по мнению экспертов ФИФА.

– Это замечательная традиция – встречать этот праздник всем вместе, подводить итоги, поздравлять, общаться, получать подарки, - цитирует пресс-служба клуба Геркуса. - Наша академия провела замечательный год. Огромное спасибо педагогам, тренерам, самим ребятам. Вы здорово тренировались, побеждали, приносили новые и новые кубки в копилку клуба. Хочу пожелать вам продолжать добросовестно относиться к тренировкам, добиваться высоких результатов. Мы же будем ждать вас в основной команде. Со своей стороны клуб будет делать все для развития академии. В наступающем году откроем общеобразовательную школу, добавим еще одну команду – "Локомотив-2". Считаю, что это хорошая площадка для выпускников, чтобы заиграть на высоком уровне. И играть будем здесь, прямо рядом со стадионом, на МСА.