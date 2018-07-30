Илья Геркус: "Лишились победы из-за ошибки арбитра"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал судейство в матче 1-го тура премьер-лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью в Уфе с хозяевами поля (0:0).

В первом тайме, на 15-й минуте, арбитр матча Михаил Вилков не засчитал гол нападающего "Локомотива" Эдера - на самом деле положения вне игры не было.

- Детская ошибка, - говорит Геркус. - Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке момента - офсайд либо есть, либо его нет. Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему ВАР более активно. Просмотр момента с офсайдом займет минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли 2 очка, лишились победы.

- Чем объясните неудачное начало сезона?

- Почему неудачное? Тяжелый матч за Суперкубок, трудная игра в Уфе, которую мы, по сути, выиграли, если бы не ошибка арбитра. Мы еще разгонимся, уверен. (Сергей ЕГОРОВ)

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