Илья Геркус: "Крыховяка с почином. Мастер!"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой в матче 4-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0). Единственный гол забил новичок команды Гжегож Крыховяк, для которого он стал первым в составе "Локо".

"Есть первая победа в сезоне! Дождались! Я благодарен нашим болельщикам, которые в непростой для клуба период показали себя с самой лучшей стороны, всячески поддержав нас!Это была очень трудная победа. Нам важно было выиграть психологически. Важно было забить. Мы это сделали! Дальше проще не будет. Команде есть, куда стремиться, нужно серьезно прибавлять. Чемпионам легко не бывает. И не забудем поздравить Гжегожа Крыховяка с почином. Мастер!" - написал Геркус в Инстаграме.