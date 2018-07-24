Илья Геркус: "Крыховяк - безусловное усиление нашей команды"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход в команду полузащитника Гжегожа Крыховяка. 28-летний поляк перешел в "Локо" на правах аренды до конца сезона.

- Мы давно наблюдали за Гжегожем, это игрок топ-класса, - сказал Геркус. - Ещё зимой предпринимали усилия, чтобы он присоединился к нашей команде. Сейчас такая возможность появилась благодаря, прежде всего, упорной работе нашего спортивного директора над этим трансфером. Гжегож - игрок с именем, обладатель многочисленных трофеев - безусловное усиление нашей команды в новом сезоне. В ближайшие дни он вылетит в Москву. (Сергей ЕГОРОВ)

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.

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