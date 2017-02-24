Илья Геркус: "Контракт с Лоськовым - исторический момент в российском футболе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после подписания контракта с полузащитником Дмитрием Лоськовым подчеркнул, что этот момент является историческим в российском футболе. По его словам, красно-зеленые установили рекорд, который будет принадлежать им вечно.

Соглашение с 43-летним играющим тренером рассчитано до конца текущего сезона. Лоськов с 1997 по 2007 и с 2010 по 2013 год. Летом 2016-го он вошел в тренерский штаб железнодорожников.

- Это исторический момент в российском футболе. Мы идем на рекорд, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - Этот рекорд будет принадлежать "Локомотиву" вечно.