20:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Контракт с Лоськовым - исторический момент в российском футболе"

0
0
0
0
4

Президент "Локомотива" Илья Геркус после подписания контракта с полузащитником Дмитрием Лоськовым подчеркнул, что этот момент является историческим в российском футболе. По его словам, красно-зеленые установили рекорд, который будет принадлежать им вечно.

Соглашение с 43-летним играющим тренером рассчитано до конца текущего сезона. Лоськов с 1997 по 2007 и с 2010 по 2013 год. Летом 2016-го он вошел в тренерский штаб железнодорожников.

- Это исторический момент в российском футболе. Мы идем на рекорд, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - Этот рекорд будет принадлежать "Локомотиву" вечно.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14826

0
0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Бубнова возьмите в защиту.Хватит ему трепаться,пусть честь идёт защищает.

20:57

EVIL915

А вдруг? Хотя... не верю...

20:54

199

Лучше бы другие рекорды ставили.

20:51

Сильвербой

Дебилы вы, другого сказать ничего не могу!!!

20:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ