Илья Геркус: "Клубы РПЛ наконец-то начали получать доход от основного бизнеса"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал итоги комплексного исследования экономики российского футбола компанией PwC. В частности, согласно отчету, выручка клубов РПЛ от продаж билетов вырос на 54,6% 2017 году и составил 3,02 миллиарда рублей.

- Прошлый год был переломным и большим. Мы идем вверх, уверенно идем. Наметились тенденции. Если мы будем правильно их понимать, нас ждем позитивное будущее. Конечно, важно понимать общее здоровье лиги и индустрии, где мы находимся. Очень позитивная динамика по посещаемости, по доходам от билетам. И это только прошлый год, в этом мы ждем повышение дохода. То есть мы увеличиваем доход от нашей основной деятельности. Матчевый бизнес вырос более, чем на 50%, это колоссальная цифра. Наша задача, чтобы мы зарабатывали как можно больше, а зрителю было максимально веселее. (Александр Рогулев)

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