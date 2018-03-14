Илья Геркус: "Какие-то вещи всегда проще объяснить заговором"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не согласен, что арбитры в чемпионате России благосклонно относятся к его команде. По мнению Геркуса, высказанному в интервью "СЭ", некоторые вещи проще объяснить заговором.

– Когда "Зенит" был на троне, конкуренты часто говорили об административном ресурсе. Сейчас принято считать, что судьи благосклонны к "Локомотиву". Это так?

– Пребывание на первом месте автоматически порождает разговоры о ресурсе. Про ЦСКА говорили так, про "Спартак".

– И вот теперь про "Локомотив".

– Если люди видят ресурс, это их право… Знаете, какие-то вещи всегда проще объяснить заговором. Пусть думают, что мы колдуем и приносим жертвы железнодорожным богам, сжигая в топке паровоза сломанные шпалы. А мы будем делать свое дело.

– Вам нравится, как вас судят?

– Российское судейство оно такое, какое есть. Принципиально лучше станет только в том случае, если в него инвестировать – привлекать технологии, молодежь, проводить больше сборов и занятий. То есть, реально работать. Ведь работа у арбитров действительно сложная. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Илья Геркуса