Илья Геркус: "Иванович? "Локо" не может составить конкуренцию со спортивной и финансовой точек зрения"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб на данный момент не может подписывать футболистов уровня Бранислава Ивановича. Ранее защитник, выступавший за красно-зеленых с 2006 по 2007 год, перешел из "Челси" в "Зенит".

- Нужно принимать во внимание амбиции игрока и смотреть на вещи реально, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - "Зенит" сейчас бьется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов. Составить конкуренцию по предложению со спортивной и финансовой точки зрения мы пока не можем. У нашего клуба все еще впереди.