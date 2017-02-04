21:46 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Иванович? "Локо" не может составить конкуренцию со спортивной и финансовой точек зрения"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб на данный момент не может подписывать футболистов уровня Бранислава Ивановича. Ранее защитник, выступавший за красно-зеленых с 2006 по 2007 год, перешел из "Челси" в "Зенит".

- Нужно принимать во внимание амбиции игрока и смотреть на вещи реально, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - "Зенит" сейчас бьется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов. Составить конкуренцию по предложению со спортивной и финансовой точки зрения мы пока не можем. У нашего клуба все еще впереди.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14688

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Это в какой такой лиге чемпионов бамжы участвуют? Или Геркус во сне так сыро мечтает?)))

02:40

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