Илья Геркус: "Игроки "Локомотива" заслужили золотые медали неимоверным трудом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что футболисты железнодорожников заслужили золотые медали чемпионата России тяжелым трудом. Он также добавил, что встреча с болельщиками, которая состоялась сегодня, придаст дополнительный настрой команде на новый сезон.

- Уверен, что такая встреча даст дополнительный настрой нашей команде на предстоящий сезон, который стартует уже через четыре дня! - написал Геркус в своем Инстаграме. - Видел, как ребята сегодня сидели и рассматривали полученные золотые медали. Они получили то, что заслужили своим неимоверным трудом. Надеюсь, что с таким правильным настроем и настроением мы пройдём предстоящий насыщенный и интереснейший сезон.

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

Все о чемпионате России по футболу – здесь