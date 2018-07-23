Илья Геркус: "Игроки "Локомотива" заслужили золотые медали неимоверным трудом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что футболисты железнодорожников заслужили золотые медали чемпионата России тяжелым трудом. Он также добавил, что встреча с болельщиками, которая состоялась сегодня, придаст дополнительный настрой команде на новый сезон.
- Уверен, что такая встреча даст дополнительный настрой нашей команде на предстоящий сезон, который стартует уже через четыре дня! - написал Геркус в своем Инстаграме. - Видел, как ребята сегодня сидели и рассматривали полученные золотые медали. Они получили то, что заслужили своим неимоверным трудом. Надеюсь, что с таким правильным настроем и настроением мы пройдём предстоящий насыщенный и интереснейший сезон.
Уверен, что такая встреча даст дополнительный настрой нашей команде на предстоящий сезон, который стартует уже через четыре дня! Видел, как ребята сегодня сидели и рассматривали полученные золотые медали. Они получили то, что заслужили своим неимоверным трудом. Здорово, что свидетелями этого исторического момента стали дети, которых, как вы видели, сегодня было огромное количество. Именно так рождается преемственность поколений. Это была максимально душевная встреча. Надеюсь, что с таким правильным настроем и настроением мы пройдём предстоящий насыщенный и интереснейший сезон. "Локомотив" - чемпион!🚂🚂🚂 #локомотив #локомотивчемпион #локочемпион #этонашечеркизово #ильягеркус
"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.