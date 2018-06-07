Илья Геркус: "Игроки "Локомотива" сыграли ключевую роль в завоевании командой чемпионства"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, какие факторы помогли команде завоевать чемпионский титул.

– "Локомотив" спустя 14 лет вновь стал чемпионом России. Назовите, пожалуйста, ключевые факторы этой победы – в порядке важности.

– Так обычно никто не взвешивает – эти больше внесли, эти меньше. Поэтому отвечать сложно, но я попробую. Подбор игроков – это всегда важная часть. Мы все – зрители, мы стоим за периметром поля, а на поле выходят игроки. И если игроки готовы быть сильнее соперников на протяжении всего турнира, если они вдохновлены, то есть шанс стать чемпионом.

Тренер, тренерский штаб, конечно же. Они выбирают, в конце концов, из 23 человек тех 11, которые выйдут на поле, они определяют замены, определяют тактику. Доктора и физиотерапевты, которые готовят игроков, которые смотрят, чтобы они были размяты, правильно восстанавливались, правильно питались. Ну и болельщики, которые оказывают сильное влияние.

– Вы не упомянули менеджмент клуба.

– Менеджмент – конечно, он собирает команду.

– Почему вы менеджмент поставили на последнее место?

– Менеджмент поставил на последнее место, потому что называл людей по мере продвижения от фронт-офиса к бэк-офису, от поля за кулисы. То есть сначала артисты переднего плана, потом заднего, потом оркестр, потом режиссер. Директорат, администрация театра – самые важные люди, без них театра не будет, но и без актеров не будет, и без публики. Тут все взаимосвязано – это шоу, - цитируют Геркуса "Ведомости".

В прошлом сезоне команда стала чемпионом России в третий раз в своей истории.

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