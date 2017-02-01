Илья Геркус: "Игорь Денисов ничем меня не удивил. Он - профессионал с большой буквы "П"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что железнодорожники близки к заключению полноценного соглашения с полузащитником Игорем Денисовым, передает из Марбельи корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Права на 32-летнего хавбека принадлежат "Динамо". На счету Денисова 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, один гол, одна результативная передача и три "горчичника".
- Игорь Денисов за время в "Локомотиве" чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...
– Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы "П".
- Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?
– Да, максимально близки.
"Локомотив" подпишет полноценный контракт с Игорем Денисовым
Thomas_Boy
А вот при Ольге Юрьевне в команде п... не держали.
03:25
Tupac Shakur
На счёт большой буквы П согласен, а вот на счёт профессионала нет)))
00:02
marsey
игорь деньгисов - п...? :) прикольно
23:18 1 февраля