Илья Геркус: "Игорь Денисов ничем меня не удивил. Он - профессионал с большой буквы "П"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что железнодорожники близки к заключению полноценного соглашения с полузащитником Игорем Денисовым, передает из Марбельи корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Права на 32-летнего хавбека принадлежат "Динамо". На счету Денисова 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, один гол, одна результативная передача и три "горчичника".

- Игорь Денисов за время в "Локомотиве" чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...

– Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы "П".

- Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?

– Да, максимально близки.

"Локомотив" подпишет полноценный контракт с Игорем Денисовым