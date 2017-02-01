23:00 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Игорь Денисов ничем меня не удивил. Он - профессионал с большой буквы "П"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что железнодорожники близки к заключению полноценного соглашения с полузащитником Игорем Денисовым, передает из Марбельи корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Права на 32-летнего хавбека принадлежат "Динамо". На счету Денисова 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, один гол, одна результативная передача и три "горчичника".

- Игорь Денисов за время в "Локомотиве" чем-нибудь удивил вас? На тренировках выкладывается, в коллективе выглядит хорошо...

– Даже более, чем хорошо. Работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы "П".

- Вы ведь действительно близки к тому, чтобы заключить с ним не арендный, а полноценный контракт?

– Да, максимально близки.

"Локомотив" подпишет полноценный контракт с Игорем Денисовым

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

А вот при Ольге Юрьевне в команде п... не держали.

03:25

Tupac Shakur

На счёт большой буквы П согласен, а вот на счёт профессионала нет)))

00:02

marsey

игорь деньгисов - п...? :) прикольно

23:18 1 февраля

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