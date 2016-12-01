Илья Геркус и Юрий Семин: "Семин никуда не уйдет. Мы строим команду"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб не намерен увольнять главного тренера Юрия Семина по меньшей мере до конца сезона. Семин вернулся в "Локо" в августе этого года. После 16 игр железнодорожники идут на десятом месте с 20 очками. Сегодня они разгромили в матче 16-го тура "Томь" со счетом 6:1.

- А чего я должен уходить? (смеется). Доведем дело до конца, сделаем хорошую команду, а потом уйдем, - сказал Семин в эфире программы "После футбола".

- У нас стопроцентное доверие к Юрию Павловичу, - добавил Илья Геркус. - Могу присоединиться к его словам. Строим команду на будущее. Если бывают неудачные игры, встаем и идем дальше. Тренерский штаб работает, мы им абсолютно доверяем, ждем результата в конце сезона. У нас железный характер, мы готовы терпеть.